МИД РФ призывает Польшу доказать обвинения в причастности РФ к гибели Качиньского

МИД России требует от Польши незамедлительно предъявить доказательства в подтверждение версии о причастности России к катастрофе самолета президента Польши под Смоленском в 2010 году.

- Если польская сторона утверждает, что у нее появились какие-то дополнительные материалы по этому делу, то мы призываем ее незамедлительно предъявить их и международной общественности, и, конечно, нам во избежание спекуляций и дальнейшего усиления недопонимания. Это очень серьезные вещи, - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом сообщает «Интерфакс».

Захарова констатировала, что заявления польских властей о причастности России к авиакатастрофе Ту-154 с высшим руководством страны подрывают и без того ухудшившиеся отношения между двумя странами.

- Мы полагаем, что это уже где-то на или за гранью абсурда. Суть этих заявлений сводится к тому, что российская сторона якобы причастна к организации катастрофы польского президентского самолета над Смоленском 10 апреля 2010 года, - отметила она.

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