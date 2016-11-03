МИД РФ призывает найти и наказать виновных в катастрофе А321 на Синае

Российская сторона считает крайне важным выяснить все обстоятельства катастрофы А321 на Синайском полуострове, выявить виновных и подвергнуть их наказанию по всей строгости закона. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

- Важно установить все обстоятельства этой трагедии, выявить ее виновников, которые должны понести соответствующее наказание. Успешное завершение работы по расследованию причин этой трагедии позволит создать необходимые условия для возобновления регулярного авиасообщения между Россией и Египтом и безопасного пребывания россиян на египетских курортах, - цитирует Захарову ТАСС.

Глава департамента информации и печати российского внешнеполитического ведомства отметила также, что Россия совместно с Египтом ведут интенсивную работу по обеспечению безопасности в аэропортах Хургады, Каира, Шарм-эш-Шейха, чтобы создать условия, не допускающие повторения трагедии 31 октября 2015 года.

- Параллельно сторонами прорабатывается проект межправительственного протокола, подписание которого даст возможность российским специалистам более активно участвовать в практической работе в аэропортах Египта по обеспечению безопасности российских граждан, - сообщила Захарова.