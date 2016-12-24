ФБР призывает граждан США к бдительности из-за призывов ИГ к атакам против церквей
ФБР призвала граждан США быть бдительными в период рождественских праздников из-за высокой вероятности терактов, которые могут совершить так называемые «волки-одиночки».
Вместе с тем ведомство подчеркивает, что не располагает достоверной информацией о готовящихся террористических атаках на США в период рождественских и новогодних праздников.
Решение об усилении мер безопасности было принято после того, как в сети появился призыв террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) к атакам против церквей в США. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на местные СМИ.
Следующая новость В ДНР не верят в выполнение Киевом минских соглашений в 2017 году
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии