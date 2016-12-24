ФБР призывает граждан США к бдительности из-за призывов ИГ к атакам против церквей

ФБР призвала граждан США быть бдительными в период рождественских праздников из-за высокой вероятности терактов, которые могут совершить так называемые «волки-одиночки».

Вместе с тем ведомство подчеркивает, что не располагает достоверной информацией о готовящихся террористических атаках на США в период рождественских и новогодних праздников.

Решение об усилении мер безопасности было принято после того, как в сети появился призыв террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) к атакам против церквей в США. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на местные СМИ.