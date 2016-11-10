Призыв запретить мусульманам въезд в США удален с интернет-сайта Дональда Трампа

Штаб победившего на президентских выборах в США республиканца Дональда Трампа удалил с его интернет-сайта призыв запретить мусульманам въезд в Соединенные Штаты.

8 ноября, в день выборов со скандальным предложением миллиардера мог ознакомиться каждый желающий, - сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал АВС и издание Hill.

«Дональд Трамп призывает к полному запрету в отношении мусульман на въезд в Соединенные Штаты до тех пор, пока власти страны не выяснят, что происходит», - отмечалось в тексте инициативы. В ней также указывалось о якобы имеющей место среди мусульман «большой ненависти» по отношению к американцам.

Ближе к полуночи в день выборов, еще до того как стало известно имя победителя, сообщение было удалено с сайта. Представителя Трампа пока не прокомментировали этот шаг.

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