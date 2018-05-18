Призыв взорвать Крымский мост нашел отклик в МИД Украины

Журналист американской газеты Washington Examiner Том Роган, призывавший Киев взорвать Крымский мост, нашел поддержку у главы МИД Украины Павла Климкина.

По словам представителя СМИ, он пообщался с Климкиным по телефону.

«Он сказал, что украинский народ поддерживает мою статью и что Украина поможет мне, если Россия попытается отправить меня в «Черный дельфин», — написал Роган на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Кроме того, журналист подчеркнул, что не жалеет о своей статье под названием «Украина должна взорвать путинский Крымский мост».

Между тем, в России заметка Рогана будет изучена правоохранителями на предмет призыва к террористическим действиям. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя опубликованную в американской газете статью, назвал ее безумной, сообщает «Национальная служба новостей».