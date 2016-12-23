США призвали Россию отменить закон об «иностранных агентах»

Официальный представитель Госдепартамента США Джон Кирби в своем заявлении призвал власти Росси отменить закон об «иностранных агентах» и придерживаться своих обязательств в сфере соблюдения прав человека.

Член Совета Федерации Алексей Пушков порекомендовал Вашингтону первому отказаться от подобного закона. "Сперва пусть отменят сей закон у себя: а то в цитадели свободы он есть, а у нас нет?», - цитируют «Известия» его запись в Twitter.