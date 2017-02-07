В РПЦ призвали прислушаться к негативной реакции на фильм «Матильда»

Русская православная церковь (РПЦ) попросила деятелей искусства прислушаться к негативным отзывам на трейлер фильма Алексея Учителя «Матильда».

По словам замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, реакция на картину «очень разная». В числе отзывов присутствуют «радикальные или даже экстремистские».

«Но, так или иначе, многие люди чувствуют себя задетыми даже в связи с трейлером к данному фильму. Поэтому мы призываем к тому, чтобы творческое сообщество услышало обратную реакцию. Любое сообщество, которое не слышит обратную реакцию, что-то теряет», - цитирует его РИА «Новости». Кипшидзе также добавил, что РПЦ не призывает к цензуре.

Ранее Союз кинематографистов Росии опубликовал письмо в защиту фильма, на который ополчилась организация «Христианское государство — Святая Русь», требующая запрета его проката.