В ОП призвали перевести метро Москвы на круглосуточный режим работы

Представитель Общественной палаты России Александр Хамидуллин считает, что московский метрополитен необходимо перевести на круглосуточный режим работы в связи с холодами.

С таким призывом он обратился к столичным властям. По мнению Хамидуллина – это единственный способ спасти бездомных от замерзания на улице, передает РИА «Новости».

Представитель ОП пояснил, что пунктов помощи на всех бездомных, коих в столице начитывается свыше 13 тысяч человек, не хватит. Кроме того, многим людям из данной категории попросту неизвестны адрес этих пунктов. На будущее Хамидуллин предложил размещать информацию об этих пунктах на остановках общественного транспорта.

Ранее МЧ предупредило, что в ближайшие дни столичный регион ожидают аномальные морозы. В ночное время температура может опускаться до -35 градусов.