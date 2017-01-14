В ДНР призвали отнестись серьезно к опубликованным Савченко спискам пленных

Глава ДНР Александр Захарченко призвал серьезно отнестись спискам военнопленных, опубликованных депутатом украинской Верховной рады Надеждой Савченко.

По его словам, ситуация по этим спискам оказалась парадоксальной, так как ни одна сторона не согласилась с их содержимым. При этом он уточнил, что списки, скорее всего, неточные.

- Я бы дождался самого обмена, который фактически есть, а потом уточнял списки. Я считаю, что к спискам Савченко нужно относиться более серьезно, - цитирует «Интерфакс» слова Захарченко.

Он также прокомментировал предложение Савченко провести встречи с ним и главой ЛНР Игорем Плотницким в Киеве, отметив, что Савченко вряд ли сможет обеспечить безопасность делегации из Донбасса в Киеве. Он отметил, что Савченко - человек, который верит в то, что может что-то изменить. -У нее много вопросов. Крайний вопрос - это закон об амнистии, вопрос серьезный. С Савченко нужно встречаться здесь, - сказал Захарченко.

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