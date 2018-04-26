РФ призвала ОБСЕ обратить внимание на проявления неонацизма на Украине
Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич считает, что специальная мониторинговая миссия организации должна подготовить доклад, посвященный расовой нетерпимости, национализму и неонацизму на Украине.
По его словам, такой тематический доклад «давно назрел». Кроме того, Лукашевич призвал миссию заняться мониторингом ситуации с русским языком и языками нацменьшинств на Украине.
Он напомнил о недавно принятом украинскими властями дискриминационном законе об образовании, который серьезно нарушил права русскоязычного населения Украины и представителей нацменьшинств на получение образования. «Это грубое попрание обязательств ОБСЕ и украинской конституции», - цитирует постпреда ТАСС.
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