РФ призвала ОБСЕ обратить внимание на проявления неонацизма на Украине

Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич считает, что специальная мониторинговая миссия организации должна подготовить доклад, посвященный расовой нетерпимости, национализму и неонацизму на Украине.

По его словам, такой тематический доклад «давно назрел». Кроме того, Лукашевич призвал миссию заняться мониторингом ситуации с русским языком и языками нацменьшинств на Украине.

Он напомнил о недавно принятом украинскими властями дискриминационном законе об образовании, который серьезно нарушил права русскоязычного населения Украины и представителей нацменьшинств на получение образования. «Это грубое попрание обязательств ОБСЕ и украинской конституции», - цитирует постпреда ТАСС.