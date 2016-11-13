Ле Пен призвала Европу не бояться России
Глава французской оппозиционной партии «Народный фронт» Марин Ле Пен призвала Европейские страны не бояться России, поскольку «никаких причин для опасений нет».
Если Европа хочет быть сильной, ей необходимо сотрудничать с Россией и вести переговоры с Москвой, заявила Ле Пен в интервью ВВС.
По словам лидера Нацфронта, Европе не следует пренебрегать отношениями с РФ и жить с ней в условиях холодной войны. Гораздо разумнее заключить соглашение о сотрудничестве и договориться о торговле, считает Ле Пен.
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