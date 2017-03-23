МИД РФ призвал российских туристов вести себя прилично за границей

Консульский департамент МИД России призвал российских туристов вести себя прилично, находясь за границей.

Дипломаты разместили на сайте памятку, в которой обратили внимание россиян на особенности этикета в ряде государств, в том числе и на необходимость проявления «языковой толерантности».

МИД РФ просит россиян воздержаться от эмоциональной реакции на некоторые слова из иностранных языков, которые могут быть созвучными с бранными или нецензурными словами, имеющимися в русском языке.

В качестве примера МИД рассказал, как надо вести себя в Сербии, где российских граждан часто некорректно воспринимают из-за слов с составными частями «пич» и «кур» (спичка, курица, курить, кирпич), поскольку они созвучны с сербскими жаргонными словами, имеющими сексуальную коннотацию.

Вместе с тем россиянам могут показаться смешными слова «понос» (гордость), «яблан» (тополь), «ябука» (яблоко/яблоня) или «позориште» (театр).

Россиян, собирающихся в Израиль, в МИД попросил не использовать в лексике слово «жид».

В свою очередь, жителей Ирана могут смутить слова «абрикос», «космос», «кирпич», поскольку в них содержатся слоги «кир» и «кос», означающие женские и мужские половые органы, сообщает Life.