Суд ООН призвал РФ обеспечить доступ к образованию на украинском языке в Крыму

Международный суд ООН частично удовлетворил требования Украины, касающиеся установления обеспечительных мер в отношении России.

В частности, суд постановил, что Москва должна воздержаться от ущемления прав крымских татар и обеспечить им возможность получения образования на украинском языке, передает ТАСС со ссылкой на председателя суда Ронни Абраама.

В то же время суд отказал в установлении обеспечительных мер по Конвенции о противодействии финансированию терроризма.

Иск был подан Украиной в международный суд ООН в январе. В МИД России заявили, что Киев умышленно объединил два дела в одно, чтобы обвинить ДНР и ЛНР в терроризме, а Россию – в его поддержке и преследовании этнических меньшинств.