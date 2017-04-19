Суд ООН призвал РФ обеспечить доступ к образованию на украинском языке в Крыму
Международный суд ООН частично удовлетворил требования Украины, касающиеся установления обеспечительных мер в отношении России.
В частности, суд постановил, что Москва должна воздержаться от ущемления прав крымских татар и обеспечить им возможность получения образования на украинском языке, передает ТАСС со ссылкой на председателя суда Ронни Абраама.
В то же время суд отказал в установлении обеспечительных мер по Конвенции о противодействии финансированию терроризма.
Иск был подан Украиной в международный суд ООН в январе. В МИД России заявили, что Киев умышленно объединил два дела в одно, чтобы обвинить ДНР и ЛНР в терроризме, а Россию – в его поддержке и преследовании этнических меньшинств.
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