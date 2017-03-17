ЕС призвал Минск освободить протестовавших против декрета о «тунеядцах»

Официальный представитель Европейской внешнеполитической службы призвал белорусские власти освободить участников протестов против так называемого декрета о «тунеядцах».

«Европейский союз привержен стабильному, демократическому и процветающему будущему для Белоруссии на благо ее народа и будет продолжать свою работу со всеми заинтересованными сторонами с этой целью», - цитирует его «Интерфакс».

При этом представитель ЕВС добавил, что Минску самому надлежит предпринимать шаги для формирования отношений с ЕС. Они должны быть направлены на соблюдение всеобщих основополагающих свобод, уважения верховенства закона и прав человека.

Ранее стало известно, что в Минске, Могилеве и Гродно были задержаны несколько десятков человек, участвовавших в акциях протеста. Часть из них получили административные аресты на срок от 12 до 15 суток.

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