МИД РФ призвал Киев незамедлительно прекратить вооруженные провокации в Донбассе

Официальному Киеву надлежит незамедлительно прекратить вооруженные провокации в Донбассе и приступить к реальному исполнению «Комплекса мер», прописанного в Минских соглашениях. С таким заявлением выступил МИД РФ.

«Мы видим, как юго-восток Украины, и без того страдающий из-за экономической блокады Киева, вновь оказался на грани настоящей гуманитарной и экологической катастрофы», — цитирует заявление российского внешнеполитического ведомства RT.

Как подчеркнули в министерстве, очередное обострение ситуации в Донбассе является прямым следствием нежелания Украины урегулировать конфликт мирным способом.

«Призываем украинские власти незамедлительно прекратить вооруженные провокации в Донбассе, соблюдать имеющиеся договоренности о перемирии и приступить наконец к ответственному выполнению всех положений минского «Комплекса мер», в том числе касающихся политических аспектов существующих проблем», — заявили в ведомстве.