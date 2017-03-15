МИД РФ призвал Киев не доводить Донбасс до гуманитарной катастрофы

Министерство иностранных дел России выразило озабоченность решением украинских властей прекратить грузовое и транспортное сообщение с ДНР и ЛНР.

«Все это мотивируется «обострением обстановки» в зоне проведения инициированной самим же Киевом карательной операции против собственных граждан. Налицо явное стремление в очередной раз переложить ответственность за происходящее с больной головы на здоровую», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

В МИД назвали особо кощунственным высказывание секретаря СНБО Александра Турчинова о том. что блокада будет действовать до выполнения минских соглашений о прекращении огня и отводе тяжелых вооружений. В ведомстве подчеркнули, что именно Киев упорно отказывается выполнять данные условия и урегулировать конфликт мирным путем.

«Призываем руководство Украины не доводить ситуацию до гуманитарной катастрофы и приступить, наконец, к неукоснительному выполнению собственных обязательств по «Комплексу мер», в т.ч. касающихся восстановления социально-экономических связей с Донбассом», - заключили в МИД РФ.