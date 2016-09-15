МГУ призвал ГИБДД приструнить лихачей на авто
Администрация МГУ им. Ломоносова обратилось в ГИБДД Москвы с просьбой обратить внимание на безопасность дорожной обстановки на территории Московского государственного университета.
В частности, руководство главного Университета страны обеспокоено тем, как студенты на дорогих автомобилях разъезжают по его территории и даже по ступенькам учебных корпусов. Ранее в интернете была размещена видеозапись, на которой видно, как неизвестные катаются на автомобиле прямо на ступенях у входа в главное здание МГУ, сообщает РИА Новости.
В ВУЗе, изучив скандальное видео, пояснили, что, по всей вероятности, инцидент произошел на крыльце Физического факультета.
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