МГУ призвал ГИБДД приструнить лихачей на авто

Администрация МГУ им. Ломоносова обратилось в ГИБДД Москвы с просьбой обратить внимание на безопасность дорожной обстановки на территории Московского государственного университета.



В частности, руководство главного Университета страны обеспокоено тем, как студенты на дорогих автомобилях разъезжают по его территории и даже по ступенькам учебных корпусов. Ранее в интернете была размещена видеозапись, на которой видно, как неизвестные катаются на автомобиле прямо на ступенях у входа в главное здание МГУ, сообщает РИА Новости.



В ВУЗе, изучив скандальное видео, пояснили, что, по всей вероятности, инцидент произошел на крыльце Физического факультета.