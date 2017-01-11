США признают Крым российской территорией только с согласия Украины
Будущий глава Госдепартамента США Рекс Тиллерсон заявил, что Вашингтон признает воссоединение Крыма с Россией, если на это даст свое согласие Украина.
Об этом бизнесмен из Техаса сообщил, выступая перед членами комитета по иностранным делам Сената США, - сообщает ТАСС.
Ранее Тиллерсон заявил, что действия России в Крыму были агрессивными и требовали такого же активного военного отпора.
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