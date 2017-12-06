США признают Иерусалим столицей Израиля

Президент США Дональд Трамп официально признает Иерусалим столицей Израиля, говорится в сообщении Белого дома.

Представители администрации президента США указали, что американский лидер основывался на «исторической действительности».

«Иерусалим - столица еврейского народа, еврейской веры с древнейших времен. В Иерусалиме находится израильское правительство, судебная власть в лице Верховного суда», - сказал представитель Белого дома.

Также указом Трампа Госдепартамент должен начать работу по переносу посольства из Тель-Авива в Иерусалим, сообщает «Национальная служба новостей».

Статус Иерусалима является ключевой проблемой в палестино-израильском конфликте. Израильтяне заняли восточную часть города в ходе войны 1967 года. Они настаивают, что Иерусалим является «единой и неделимой» столицей Израиля. Палестинцы считают восточную часть города столицей своего государства.

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