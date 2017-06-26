МО признана одним из самых музыкальных регионов страны

Московская область вошла в пятерку самых музыкальных регионов на территории России.

Рейтинг составлялся по данным организаторов фестивалей под открытым небом. Примечательно, что ни сама столица, ни Санкт-Петербург в него не попали.

Подмосковье вошло в список, составленный аналитическим агентством ТурСтат благодаря фестивалю «Усадьба Jazz», на который в прошлом году собрались 15 тысяч человек. В этом году мероприятие ожидает поклонников джаза в усадьбе Архангельское 1 июля, сообщает интернет издание «Подмосковье сегодня».

В рейтинг включены Калужская, Кемеровская, Тверская, Тульская и Ярославская области, а также Нижний Новгород, Тамбов и Уфа.