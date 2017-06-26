МО признана одним из самых музыкальных регионов страны
Московская область вошла в пятерку самых музыкальных регионов на территории России.
Рейтинг составлялся по данным организаторов фестивалей под открытым небом. Примечательно, что ни сама столица, ни Санкт-Петербург в него не попали.
Подмосковье вошло в список, составленный аналитическим агентством ТурСтат благодаря фестивалю «Усадьба Jazz», на который в прошлом году собрались 15 тысяч человек. В этом году мероприятие ожидает поклонников джаза в усадьбе Архангельское 1 июля, сообщает интернет издание «Подмосковье сегодня».
В рейтинг включены Калужская, Кемеровская, Тверская, Тульская и Ярославская области, а также Нижний Новгород, Тамбов и Уфа.
Следующая новость Россияне познали радость Доминиканской республики
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии