США признали отставание от России в «гонке вооружений»

США признали, что серьезно отстают от России и Китая в части разработки гиперзвукового оружия.

По словам председателя Стратегического командования Вооруженных сил генерала Джона Хайтена, противопоставить оружию со сверхзвуковыми возможностями США могут только ядерное.

В ходе телефонного разговора, состоявшегося накануне между президентом Росии Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом, также прозвучала обеспокоенность в связи с созданием гиперзвуковых систем в России.

По словам Трампа, США выступают за снижение напряженности в гонке вооружений между странами.

Ранее российский лидер рассказал о новейшей высокоточной гиперзвуковой ракете «Кинжал» и создании системы «Авангард», способной лететь в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность со скоростью, превышающей число Маха более чем в двадцать раз, сообщает «Национальная служба новостей».

Новости по теме
Теги:
Места: Россия, США
События: вооружение
Следующая новость Сенатор Маккейн осудил Трампа за поздравление Путина

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО