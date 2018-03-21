США признали отставание от России в «гонке вооружений»

США признали, что серьезно отстают от России и Китая в части разработки гиперзвукового оружия.

По словам председателя Стратегического командования Вооруженных сил генерала Джона Хайтена, противопоставить оружию со сверхзвуковыми возможностями США могут только ядерное.

В ходе телефонного разговора, состоявшегося накануне между президентом Росии Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом, также прозвучала обеспокоенность в связи с созданием гиперзвуковых систем в России.

По словам Трампа, США выступают за снижение напряженности в гонке вооружений между странами.

Ранее российский лидер рассказал о новейшей высокоточной гиперзвуковой ракете «Кинжал» и создании системы «Авангард», способной лететь в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность со скоростью, превышающей число Маха более чем в двадцать раз, сообщает «Национальная служба новостей».