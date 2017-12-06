США признали Иерусалим столицей Израиля

Американский президент Дональд Трамп объявил об официальном признании Иерусалима столицей Израиля.

Трамп подчеркнул, что Израиль является суверенным государством и имеет право самостоятельно определять местонахождение своей столицы.

Американский лидер поручил Госдепартаменту США провести работу по переносу посольства США из Тель-Авива в Иерусалим, передает CNN.