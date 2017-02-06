В РАН признали гомеопатию лженаукой

Комиссия по борьбе с лженаукой при президиуме Российской академии наук (РАН) подготовила меморандум «О лженаучности гомеопатии».

В документе отмечено, что объяснения механизмов предполагаемого действия гомеопатии противоречат известным химическим, физическим и биологическим законам. Кроме того, отсутствуют экспериментальные подтверждения эффективности гомеопатии.

Комиссия порекомендовала Минздраву вывести гомеопатические средства из употребления в государственных клиниках, а аптекам – не выкладывать гомеопатические препараты совместно с традиционными и не рекомендовать их покупателям, пишет «Коммерсант».

Комиссия также просит ФАС РФ защитить граждан от недобросовестной рекламы гомеопатических средств.