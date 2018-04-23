В ООН признали бессилие перед конфликтом в Сирии
ООН неспособна урегулировать ситуацию в Сирии, организации требуется реформа. Об этом заявил ее генеральный секретарь Антониу Гутерреш.
Он уточнил, что структурные проблемы имеются в Совете безопасности ООН, из-за которых он уже не отвечает современным реалиям.
Кроме того, Гутерреш считает, что мир возвращается в состояние «холодной войны». При этом он уточнил, что современная ситуация несколько отличается от противостояния между СССР и США в прошлом веке. В частности, сегодня активизировались многие страны ближневосточного региона – Иран, Саудовская Аравия, Турция. Поэтому речь не идет только о двух однородных контролируемых блоках, сообщает телеканал «360» со ссылкой на телеканал SVT.
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