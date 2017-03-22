ВС признал законным приговор студентке Карауловой

Верховный суд России подтвердил законность приговора, вынесенного Московским окружным судом бывшей студентке МГУ Варваре Карауловой.

Судебная коллегия ВС РФ отказала Карауловой в удовлетворении апелляционной жалобы и постановила оставить вердикт от 22 декабря 2016 года без изменения, сообщает «Интерфакс».

Бывшую студентку приговорили к четырем с половиной годам лишения свободы за попытку примкнуть к запрещенной в России террористической группировке ДАИШ. С Решением ВС приговор вступает в законную силу. В ближайшее время осужденную этапируют к месту отбывания наказания.