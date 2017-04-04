Суд признал виновной фельдшера в гибели подростков на Сямозере

Суоярвский районный суд признал виновной фельдшера районной больницы Ирину Щербакову в гибели детей на Сямозере. Она приняла звонок одного из них, но проигнорировала его, приняв за шутку.

Суд признал медработника виновной по статье «Халатность» и приговорил к трем годам лишения свободы. Отбывать наказание Щербакова должна в колонии-поселении.

В то же время суд отсрочил исполнение приговора до достижения дочерью Щербаковой 14-летнего возраста, передает ТАСС.