Суд признал виновной фельдшера в гибели подростков на Сямозере
Суоярвский районный суд признал виновной фельдшера районной больницы Ирину Щербакову в гибели детей на Сямозере. Она приняла звонок одного из них, но проигнорировала его, приняв за шутку.
Суд признал медработника виновной по статье «Халатность» и приговорил к трем годам лишения свободы. Отбывать наказание Щербакова должна в колонии-поселении.
В то же время суд отсрочил исполнение приговора до достижения дочерью Щербаковой 14-летнего возраста, передает ТАСС.
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