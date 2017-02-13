Суд США признал употребление Поветкиным мельдония после введения запрета
Суд присяжных в США пришел к выводу, что российский боксер Александр Поветкин принимал мельдоний после того, как этот препарат попал в список запрещенных.
Слушания дела по искам Поветкина и американского спортсмена Деонтея Уйалдера состоялось на прошлой неделе. Присяжным по вынесение решения понадобилось около часа.
«Первую инстанцию с присяжными мы проиграли. Суд пока рассматривал только одну тему: принимал ли Поветкин мельдоний конкретно в запрещенный период? Они посчитали, что Поветкин почему-то принимал его в запрещенный период», - прокомментировал ситуацию ТАСС глава промоутерской компании «Мир бокса» Сергей Рябинский.
Он заявил, что разбирательство будет продолжено. На отстаивание своей правоты российскому спортсмену могут потребоваться месяцы.
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