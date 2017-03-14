РФС признал правильными решения арбитра Турбина в матче «Амкар» - «Зенит»

Рассмотрев спорные эпизоды матча 19 тура чемпионата России по футболу между пермским «Амкаром» и «Зенитом» из Санкт-Петербурга, контрольно-квалификационная комиссия РФС признала верными действия бригады арбитров во главе с Евгением Турбиным.

Об этом агентству «Р-Спорт» сообщил полномочный представитель департамента судейства и инспектирования РФС по взаимодействию со СМИ Леонид Калошин.

- На седьмой минуте матча в ситуации «гол - не гол» комиссия единогласно постановила, что невозможно по представленным и имеющимся видеоматериалам определить, пересек мяч линию ворот или нет. Но в той же ситуации ассистент главного арбитра Ринат Деушев ошибочно не зафиксировал «вне игры» у игрока «Зенита» Нету. На 22-й минуте судья Евгений Турбин принял верное решение отменить гол «Зенита» по причине того, что изначально свободный удар был выполнен очевидно не с того места, где (Артем) Дзюба нарушил правило «вне игры». На 33-й минуте ассистент судьи Антон Кобзев правильно засчитал гол в ворота команды «Зенит», поскольку игрок «Амкара» не находился в положении «вне игры», - рассказал Калошин.

- На второй компенсированной к первому тайму минуте Турбин ошибочно не вынес предупреждение игроку «Зенита» Хави Гарсии. На 67-й минуте Турбин принял верное решение продолжить игру, поскольку нарушения правил против Дзюбы в штрафной «Амкара» не было, - добавил собеседник агентства.