Ле Пен признает Крым российским в случае победы на выборах

Кандидат в президенты Франции от партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен обещала признать Крым российской территорией в случае победы на выборах.

- После референдума, который показал согласие народа присоединиться к России, я также признаю Крым частью России. Принадлежность Крыма к Украине была лишь административным вопросом советских времен, полуостров никогда не был украинским, — заявила Лен Пен в интервью газете «Известия», опубликованном 17 января.

Она также отметила, что международное сообщество и ООН не признают Крым российской территорией, несмотря на то, что так решили сами крымчане. Политик добавила, что такая позиция вызывает у нее сожаление.

Кроме того, Ле Пен заявила о необходимости отмены санкций против России. Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая. Опросы показывают, что Марин Ле Пен может претендовать на выход во второй тур, где ей, скорее всего, будет противостоять представитель партии «Республиканцы» Франсуа Фийон.

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