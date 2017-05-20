Призеры Олимпиады-2016 в Рио вернули организаторам более 130 медалей

Более 130 медалей, полученных спортсменами на Олимпиаде-2016 года в Рио-де-Жанейро, были возвращены организаторам из-за ржавчины и других дефектов.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на агентство Reuters, в настоящее время все возвращенные медали, большая часть из которых - бронзовые, проходят обработку на монетном дворе в Бразилии.

Директор по связям с общественностью оргкомитета «Рио-2016» Марио Андраду подчеркнул, что в порче медалей виноваты сами спортсмены, которые хранили трофеи ненадлежащим способом, в результате чего лаковое покрытие наград получило повреждения. Он сказал: «Около десяти медалей были подвержены экстремальному холоду».

Андраду пояснил, что в местах нарушения целостности покрытия появились ржавчина и темные пятна. Он добавил, что возврат медалей на ремонт - это «абсолютно нормальная практика».

Имена спортсменов, вернувших олимпийские трофеи, и названия стран, которые они представляли, не называются. К Олимпиаде в Рио было изготовлено 2488 медалей. Первые случаи возврата наград из-за дефектов отмечались уже в октябре прошлого года.

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