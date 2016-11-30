Призер чемпионата мира по хоккею Юрлова погибла вместе с семьей

Бронзовый призер чемпионата мира по хоккею 2001 года Людмила Юрлова погибла от отравления угарным газом, сообщает пресс-служба Федерации хоккея с мячом России.

Как уточнили в федерации, вместе с 44-летней Юрловой в ночь на 30 ноября погибли и члены ее семьи. Трагедия произошла в Москве.

- Федерация хоккея с мячом России выражает глубокие соболезнования родным и близким покойной, – сообщается на официальном сайте организации.

Людмила Юрлова – бронзовый призер Чемпионата мира, серебряный призер Чемпионата Европы. С 1993 года она начала заниматься хоккеем с шайбой и вошла в состав сборной России, сообщает ТАСС.