Призер чемпионата мира по хоккею Юрлова погибла вместе с семьей
Бронзовый призер чемпионата мира по хоккею 2001 года Людмила Юрлова погибла от отравления угарным газом, сообщает пресс-служба Федерации хоккея с мячом России.
Как уточнили в федерации, вместе с 44-летней Юрловой в ночь на 30 ноября погибли и члены ее семьи. Трагедия произошла в Москве.
- Федерация хоккея с мячом России выражает глубокие соболезнования родным и близким покойной, – сообщается на официальном сайте организации.
Людмила Юрлова – бронзовый призер Чемпионата мира, серебряный призер Чемпионата Европы. С 1993 года она начала заниматься хоккеем с шайбой и вошла в состав сборной России, сообщает ТАСС.
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