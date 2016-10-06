Пан Ги Мун приветствовал своего преемника Антониу Гутерриша на посту генсека ООН

Выступая перед журналистами в Риме по итогам встречи с президентом Италии Серджо Маттареллой, генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун заявил, что избрание бывшего португальского премьера Антониу Гутерриша его преемником является прекрасным выбором.

- Я хорошо знаю Гутерриша и считаю, что это отличный выбор, - цитирует Пан Ги Муна ТАСС со ссылкой на AFP.

Официальное утверждение Гутерриша запланировано на четверг, 6 октября в Совете Безопасности ООН, а затем его кандидатура будет предложена Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций.

Гутерриш до 2015 года занимал в ООН пост верховного комиссара по делам беженцев. Он победил на всех шести предварительных голосованиях, проходивших в Совбезе ООН в последние месяцы, в том числе и на состоявшемся в среду, 5 октября.