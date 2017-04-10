«Приватбанк» Игоря Коломойского вывел все активы за одну ночь

Руководство украинского «Приватбанка» осуществило мошеннические операции на 16 млрд гривен (593,16 млн долларов).

Финансовый аудит выявил, что в последнюю ночь перед решением о национализации руководство «Приватбанка» полностью выпотрошило его счета, переведя 100% корпоративного портфеля связанным сторонам.

«Приватбанк» имел статус системного и является стратегически важным элементом банковской системы. Также в этом банке обслуживаются более 20 млн граждан Украины.

Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева напомнила, что «дыра» в капитале банка составила 146 млрд гривен (около 6 млрд долларов).

«Была разработана программа докапитализации этого банка. Владельцы банка, кроме Игоря Коломойского, дали нам гарантию выполнения этой программы. Эту программу ни менеджмент, ни акционеры банка не выполнили», - отметила Гонтарева.

Кабмин Украины принял решение о национализации Приватбанка 19 декабря 2016 года. В правительстве считают, что принятое им решение спасло как Приватбанк, так и всю банковскую систему.

Основным владельцем Приватбанка был украинский бизнесмен Игорь Коломойский. В декабре 2016 года Коломойский в публикации на своей странице в Facebook назвал решение правительства Украины «классическим рейдерством», отмечает RNS.

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