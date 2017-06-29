Присяжные отказали в снисхождении подсудимым по делу Немцова

Коллегия присяжных в Московском окружном военном суде признала виновными всех подсудимых по делу об убийстве политика Бориса Немцова.

Вину Заура Дадаева, Анзора и Шадида Губашевых, Тамерлана Эскерханова и Хамзата Бахаева они сочли доказанной. По мнению присяжных, никто из подсудимых не заслуживает снисхождения, передает ТАСС.

Потерпевшая сторона согласна с решением присяжных. Адвокат семьи Немцова Вадим Прохоров отметил, что теперь необходимо найти заказчиков убийства и организаторов.

Немцов был застрелен в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года. В него выпустили несколько пуль с близкого расстояния, в результате чего политик скончался на месте.