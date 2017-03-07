США приступили к развертыванию системы ПРО THAAD

США направили два мобильных противоракетных комплекса THAAD в Южную Корею на фоне ракетных испытаний, проведенных в КНДР.

Таким образом Вашингтон воспользовался ситуацией для развертывания системы противоракетной обороны на полуострове, против которой высказывались некоторые страны.

Официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан выразил возмущение размещением THAAD на Корейском полуострове. По его словам, действия США приведут к нарушению стратегического баланса в регионе. Об этом сообщает «Экономика сегодня».

Ранее СМИ КНДР со ссылкой на официальные власти заявили, что осуществленные ранее запуски баллистических ракет были проведены с целью отработки потенциального удара по военным базам США в Японии.

КНДР утром 6 марта текущего года провела в восточном направлении пуски четырех ракет. Три из них упали в акватории исключительной экономической зоны Японии.