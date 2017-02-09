Приставы предупредили россиян о массовой мошеннической рассылке
Федеральная служба судебных приставов (ФССП) опубликовала предупреждение о массовой электронной рассылке, в которой мошенники информируют россиян о якобы имеющихся у них задолженностях.
Ведомство привело примерный текст письма от мошенников, представляющихся приставами. В нем они срочно требуют погасить задолженность, угрожая арестом и изъятием имущества неплательщика. Для получения подробной информации мошенники предлагают пройти по ссылке, начало которой совпадает с интернет-адресом ФССП.
В Службе пояснили, что пользователи, переходя по ссылке рискуют скачать вирус, который не определяется современными антивирусными программами. При этом в случае заражения компьютеров приставы порекомендовали обращаться ы правоохранительные органы.
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