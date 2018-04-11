Приставы предложили упростить взыскание мелких штрафов

В Федеральной службе судебных приставов (ФССП) высказались за упрощение процедуры взыскания штрафов в размере до трех тысяч рублей.

По словам главы ведомства Дмитрия Аристова, сегодня трудозатраты приставов на такие мероприятия не оправданы. В связи с этим необходимо разработать и закрепить в законодательстве новый механизм взыскания административных штрафов данной категории.

Аристов добавил, что соответствующие нововведения позволят сотрудникам ФССП сосредоточиться на работе по более сложным и важным исполнительным документам, сообщает «Парламентская газета».