Приставы предложили упростить взыскание мелких штрафов
В Федеральной службе судебных приставов (ФССП) высказались за упрощение процедуры взыскания штрафов в размере до трех тысяч рублей.
По словам главы ведомства Дмитрия Аристова, сегодня трудозатраты приставов на такие мероприятия не оправданы. В связи с этим необходимо разработать и закрепить в законодательстве новый механизм взыскания административных штрафов данной категории.
Аристов добавил, что соответствующие нововведения позволят сотрудникам ФССП сосредоточиться на работе по более сложным и важным исполнительным документам, сообщает «Парламентская газета».
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