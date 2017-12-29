Приставы ждут должников в аэропортах
Судебные приставы приступили к дежурству в российских международных аэропортах. Они готовы помочь туристам оперативно избавится от задолженностей, препятствующих выезду за пределы страны.
«Невыездным» рискует стать гражданин, имеющий долги свыше 30 тысяч рублей. В настоящее время к этой категории относятся 1,7 миллиона россиян.
Ограничение на выезд аннулируется в течение суток после погашения задолженности. В прошлом году приставы помогли в экстренном порядке избавиться от этого ограничения нескольким сотням граждан, передает «ТВ Центр».
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