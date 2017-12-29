Приставы ждут должников в аэропортах

Судебные приставы приступили к дежурству в российских международных аэропортах. Они готовы помочь туристам оперативно избавится от задолженностей, препятствующих выезду за пределы страны.

«Невыездным» рискует стать гражданин, имеющий долги свыше 30 тысяч рублей. В настоящее время к этой категории относятся 1,7 миллиона россиян.

Ограничение на выезд аннулируется в течение суток после погашения задолженности. В прошлом году приставы помогли в экстренном порядке избавиться от этого ограничения нескольким сотням граждан, передает «ТВ Центр».