Приставам разрешили инициировать блокировку сайтов

Госдума приняла в третьем чтении закон, предусматривающий право судебных приставов вносить в Роскомнадзор представления о блокировке интернет-ресурсов.

Соответствующие полномочия предоставляются приставам на случаи неисполнения владельцами сайтов решений судов об удалении информации, которая порочит честь и достоинство гражданина или деловую репутацию юридического лица.

Специалисты в сере интернет-технологий сомневаются в эффективности нововведения. По их мнению, блокировкой ресурсов остановить распространение такой информации невозможно, поскольку она сразу же копируется и распространяется далее. Механизма, позволяющего полностью удалить порочащие сведения из интернета, пока нет. Его создание должно быть отражено в международном законодательстве, сообщает «ФедералПресс».