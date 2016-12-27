США пришлось признать провал своего плана изолировать Россию

«Система сдерживания», которую использовала администрация Барака Обамы по отношению к России, не принесла Белому дому желаемого результата. США вынуждены были признать, что попытки изолировать Россию завершились полным провалом. Такой вывод содержится в сообщении МИД РФ об основных внешнеполитических событиях за 2016 год.

«Диалог с США осложнялся проводимой Белым домом агрессивной политикой «системного сдерживания» России, в рамках которой наращивалось санкционное давление, шло развертывание компонентов американской системы глобальной ПРО, продолжалась провокационная военная активность на западных рубежах России и в Черноморском бассейне. На повышение градуса русофобии была направлена срежиссированная информационная кампания по ложному обвинению России во вмешательстве в ход президентских выборов в США», - цитирует текст документа ТАСС.

Как подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве, Москва «настойчиво выводила американскую сторону на необходимость нормализации диалога на основе равноправия и взаимного уважения интересов двух стран».

«США пришлось признать провал попыток изолировать Россию на международной арене: состоялись две встречи президентов, 14 встреч глав внешнеполитических ведомств, в том числе два визита госсекретаря США в Москву», - подчеркивается в сообщении МИД РФ.

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Места: Россия, США
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