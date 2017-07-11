США приравняют Украину к Японии

Украине не следует ждать принятия в НАТО, но она может рассчитывать на двустороннее военное соглашение со Штатами. Об этом заявил замдиректора Института СНГ Владимир Жарихин.

Подобный договор уже существует между Вашингтоном и Токио. По мнению эксперта, отличия американо-украинского договора будут состоять в присутствии на территории Украины войск США, а представителям НАТО отведут роль советников или чего-то подобного, сообщает РИА «Новости».

«Так или иначе, входит Украина или не входит в НАТО, она уже практически стала частью военной машины Соединенных Штатов», - добавил Жарихин.

Ранее Киев назвал вступление в НАТО одной из целей своей внешней политики. Однако эксперты полагают, что стать членом альянса Украина сможет не ранее, чем через два десятка лет.

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