США приравняют Украину к Японии

Украине не следует ждать принятия в НАТО, но она может рассчитывать на двустороннее военное соглашение со Штатами. Об этом заявил замдиректора Института СНГ Владимир Жарихин.

Подобный договор уже существует между Вашингтоном и Токио. По мнению эксперта, отличия американо-украинского договора будут состоять в присутствии на территории Украины войск США, а представителям НАТО отведут роль советников или чего-то подобного, сообщает РИА «Новости».

«Так или иначе, входит Украина или не входит в НАТО, она уже практически стала частью военной машины Соединенных Штатов», - добавил Жарихин.

Ранее Киев назвал вступление в НАТО одной из целей своей внешней политики. Однако эксперты полагают, что стать членом альянса Украина сможет не ранее, чем через два десятка лет.