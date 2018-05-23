Лук приравняют к охотничьему оружию

Лук могут приравнять к холодному метательному оружию, что потребует получение прав на его приобретение и регистрацию.

Соответствующие поправки в действующий закон «Об оружии» внесли на рассмотрение в Госдуму депутаты от «Единой России» Эрнест Валеев и Владислав Резник.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что использование в охоте луков должно быть приравнено холодному метательному оружию.

Согласно действующему законодательству, в охоте запрещено использовать оружие, не отнесенное к охотничьему.

Более того, лук и арбалет можно использовать только в спортивных целях.

Авторы поясняют, что такого рода законодательные предложения связаны с тем, что выросло число фактов, свидетельствующих о более интенсивном использовании холодного и метательного оружия в гражданском обороте, сообщает «РИА Новости».

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