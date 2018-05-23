Лук приравняют к охотничьему оружию
Лук могут приравнять к холодному метательному оружию, что потребует получение прав на его приобретение и регистрацию.
Соответствующие поправки в действующий закон «Об оружии» внесли на рассмотрение в Госдуму депутаты от «Единой России» Эрнест Валеев и Владислав Резник.
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что использование в охоте луков должно быть приравнено холодному метательному оружию.
Согласно действующему законодательству, в охоте запрещено использовать оружие, не отнесенное к охотничьему.
Более того, лук и арбалет можно использовать только в спортивных целях.
Авторы поясняют, что такого рода законодательные предложения связаны с тем, что выросло число фактов, свидетельствующих о более интенсивном использовании холодного и метательного оружия в гражданском обороте, сообщает «РИА Новости».
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