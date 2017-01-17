CNN припомнил Трампу его антироссийские высказывания

Избранный президент США Дональд Трамп до начала своей президентской кампании крайне негативно высказывался в отношении России, а также поддерживал введение антироссийских санкций. Об этом сообщил телеканал CNN.

По данным телеканала, Трамп называл Россию самой большой проблемой Вашингтона, а также поддержал принятие санкций против РФ, признав уязвимость российской экономики.

Как отмечается в материале, такие заявления Трамп сделал в интервью телеканалу Fox News, которое он дал весной 2014 года.

Ранее Трамп обвинил CNN в создании и распространении «фейковых» новостей, сообщает «Экономика сегодня».