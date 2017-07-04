На Адмиралтейской набережной Петербурга открылась Балтийская яхтенная неделя.

В рамках мероприятия состоится фотовыставка «Петербург – парусная столица России», пройдут круглые столы и международная конференция.

Грандиозный парад более 40 парусных яхт разных классов и типов пройдет в акватории Невы, ограниченной Дворцовым, Биржевым и Троицким мостами.

Для горожан и гостей будут организованы учебные катания на яхтах.

Также на празднике покажут свое мастерство в управлении яхтами два ведущих российских спортсмена: Елена Калинина, мировой лидер по кайтбордингу, чемпион мира, трехкратный чемпион Европы и Андрей Балякин, чемпион мира, трехкратный чемпион России, двукратный обладатель Кубка России.

Издание «Русская Планета» внимательно следит за рекордами российских спортсменов, и предлагает приобрести памятную рамку с фрагментом аэростата Федора Конюхова, на котором прославленный путешественник установил тройной мировой рекорд.