Суд приостановил действие иммиграционного указа Трампа

Действие указа президента США Дональда Трампа о запрете на въезд в страну гражданам семи государств с мусульманским населением приостановлено решением Федерального суда Восточного округа Нью-Йорка.

Ранее американский союз гражданских свобод подал в суд жалобу от лица двух граждан Ирака, задержанных по прибытии в аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке. У обоих были действующие визы, однако во въезде им отказали.

Как отмечается в материале, один из истцов, Хамид Халид Дарвиш, около десяти работал на американскую армию переводчиком в Ираке. Второй истец - Хайдер Самир Абдулхалик Алшави, его жена и сын также работали в Ираке по контракту с США, а сейчас проживают в Хьюстоне.

Суд постановил, что все граждане, прибывшие в США с действующей визой, могут въехать и временно остаться в стране.

Запрет на въезд в США коснулся граждан Ирана, Ирака, Сирии, Судана, Ливии, Сомали и Йемена, сообщает «Интерфакс».