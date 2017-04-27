Приоритетом науки США стал поиск внеземной жизни

Представители комитета по науке, космосу и технологиям, функционирующего при Конгрессе США, объявили приоритетной задачей американской науки поиск жизни за пределами Земли.

К возможным обитаемым мирам американские ученые хотят отправлять исследовательские аппараты и технику. Ближайший запуск отправит аппараты к спутнику Юпитера, - сообщает «ФАН».

Стало известно также и то, что американский президент Дональд Трамп утвердил поддержку развития астробиологии в стране.