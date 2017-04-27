Приоритетом науки США стал поиск внеземной жизни
Представители комитета по науке, космосу и технологиям, функционирующего при Конгрессе США, объявили приоритетной задачей американской науки поиск жизни за пределами Земли.
К возможным обитаемым мирам американские ученые хотят отправлять исследовательские аппараты и технику. Ближайший запуск отправит аппараты к спутнику Юпитера, - сообщает «ФАН».
Стало известно также и то, что американский президент Дональд Трамп утвердил поддержку развития астробиологии в стране.
Следующая новость Рогозин назвал причину сокращения отряда российских космонавтов
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии