Принятый водолазами за фюзеляж фрагмент Ту-154 оказался обломком из четырех частей

На глубине 27 метров в Черном море водолазы обнаружили четыре крупных обломка потерпевшего крушение в Сочи Ту-154 Министерства обороны РФ, а не фюзеляж, как сообщалось ранее.

- Там не фюзеляж, там крупные обломки, на место направлен аппарат «Фалькон» для обследования местности, по результатам обследования будет приниматься решение об их подъеме, — сообщил РИА «Новости» представитель Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС РФ.

Ранее сообщалось, что самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
События: происшествия
Следующая новость Песков счел «полным безумием» высказывание Божены Рынски о катастрофе Ту-154

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО