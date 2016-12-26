Принятый водолазами за фюзеляж фрагмент Ту-154 оказался обломком из четырех частей

На глубине 27 метров в Черном море водолазы обнаружили четыре крупных обломка потерпевшего крушение в Сочи Ту-154 Министерства обороны РФ, а не фюзеляж, как сообщалось ранее.

- Там не фюзеляж, там крупные обломки, на место направлен аппарат «Фалькон» для обследования местности, по результатам обследования будет приниматься решение об их подъеме, — сообщил РИА «Новости» представитель Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС РФ.

Ранее сообщалось, что самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира.