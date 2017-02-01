Принято решение о повышении возраста выхода на пенсию

Правительство РФ приняло решение о повышении пенсионного возраста для россиян, пишет газета «Известия» со ссылкой на свои источники.

Как отмечает издание, сейчас дискуссии ведутся о том, когда объявлять об этом решении, а также о конкретных параметрах повышения пенсионного возраста.

Сообщается также, что пока правительство не планирует выравнивать пенсионный возраст для мужчин и женщин.

По словам источника газеты, объявить о повышении пенсионного возраста могут в 2018 году, когда будет сформировано новое правительство. Скорее всего, заявление будет синхронизировано с обнародованием основных направлений стратегии долгосрочного социально-экономического развития, которая готовится Центром стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина.

Согласно одному из проектов, пенсионный возраст для женщин может быть повышен до 63 лет, для мужчин — до 65 лет. Причем процесс должен быть постепенным — с шагом на шесть месяцев в год. Второй вариант предусматривает выровнять пенсионный возраст для мужчин и женщин, повысив его до 63 лет.

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