Диетологи выяснили, что принятие ванны сразу после еды способствует появлению лишнего веса.

Кроме того, прием сладких и фруктовых десертов после основного меню вреден для желудка, а фруктовые кислоты во взаимодействии с другими веществами замедляют пищеварение, а также способствуют повышенному газообразованию и метеоризму.

По мнению диетологов, есть фрукты лучше за два часа до или через два часа после еды.

Не советуют ученые также пить чай сразу же после еды, поскольку кислота из чайных листьев влияет на процесс пищеварения аналогично фруктовой кислоте.

Кроме того, врачи рекомендовано пить воду перед едой, чтобы подготовить желудок к приему пищи и запустить процесс выработки желудочного сока для ее переваривания, сообщает Oane.ws.