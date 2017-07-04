Принятие «пакета Яровой» может быть отложено до 2023 года

Принятие поправок в законодательство, так называемого «пакета Яровой», может быть перенесено на пять лет – документу требуется доработка.

Замечания к «пакету» появились у ФСБ. Ведомство поддерживает документ, но считает, что он нуждается в уточнениях.

Окончательное решение относительно сроков реализации «пакета Яровой» пока не принято. Возможно, он будет вступать в законную силу поэтапно, начиная с 1 июля будущего года, сообщает URA.RU со ссылкой на «Ведомости».

В соответствии с поправками Яровой операторам связи и интернет-сервисам надлежит в течение полугода хранить сообщения, записи телефонных разговоров, изображения и видеозаписи, оставленные пользователями. Вся эта информация должна предъявляться по требованию правоохранительных органов и спецслужб. По мнению аналитиков, реализация поправок может привести к подорожанию услуг в сфере связи.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
Организации: ФСБ
Следующая новость В Красноярске вновь погибли люди от отравления алкоголем

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО