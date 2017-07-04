Принятие «пакета Яровой» может быть отложено до 2023 года

Принятие поправок в законодательство, так называемого «пакета Яровой», может быть перенесено на пять лет – документу требуется доработка.

Замечания к «пакету» появились у ФСБ. Ведомство поддерживает документ, но считает, что он нуждается в уточнениях.

Окончательное решение относительно сроков реализации «пакета Яровой» пока не принято. Возможно, он будет вступать в законную силу поэтапно, начиная с 1 июля будущего года, сообщает URA.RU со ссылкой на «Ведомости».

В соответствии с поправками Яровой операторам связи и интернет-сервисам надлежит в течение полугода хранить сообщения, записи телефонных разговоров, изображения и видеозаписи, оставленные пользователями. Вся эта информация должна предъявляться по требованию правоохранительных органов и спецслужб. По мнению аналитиков, реализация поправок может привести к подорожанию услуг в сфере связи.